1/5 Oliver T. a été condamné: il roulait à 114 km/h à Zurich dans la Rolls-Royce de papa. Photo: Ralph Donghi

Ralph Donghi

Oliver T.* vient d'une bonne famille... et a frôlé la prison. Et ce, bien qu'il ait admis avoir roulé beaucoup trop vite au volant d'une Rolls-Royce. L'arme du crime: la voiture de papa! Selon l'accusation, Oliver T. a roulé à une vitesse de 114 km/h dans la zone des 50 km/h en juillet 2022 à Zurich. Au total, il a été flashé trois fois au volant de sa voiture de luxe.

Jeudi, Oliver T. a dû répondre de ses actes devant le tribunal de district de Zurich. Il est accusé, entre autres, de violation grave et qualifiée du code de la route. De plus, il a toujours conduit sans permis de conduire. Il est également déjà connu en Espagne pour des infractions au code de la route, et une procédure est même en cours dans le canton de Nidwald.

Devant le tribunal, T. raconte qu'il a désormais son propre appartement, une petite amie et un emploi à 100%. Ce «qui m'oblige à aller au bureau tous les jours», se justifie-t-il. Lorsque le juge lui demande s'il a eu une période d'essai et comment il a obtenu le poste, il refuse de répondre.

L'alcool et les drogues sont les plus gros problèmes

Selon l'expertise, Oliver T. souffre d'une dépendance. L'alcool et les drogues seraient ses plus gros problèmes. Il l'explique ainsi devant le tribunal: «Un psychiatre a diagnostiqué chez moi une hyperactivité.» Il n'a toutefois pas été hospitalisé. Il admet tout de même que, selon l'expertise, le risque de rechute est élevé. Il aimerait bien vivre abstinent. Mais «c'est un peu difficile», avoue-t-il.

Puis, Oliver T. est interrogé sur des accusations à Zurich. En juillet 2022, il roulait trop vite sur une route sortant de la ville, c'est-à-dire à au moins 84 km/h – dans une zone de 50 km/h.

Oliver T. a été pris une nouvelle fois le même jour, sur la même route, seulement quatre minutes plus tard, mais en direction du centre-ville cette fois-ci. Selon l'accusation, il roulait à au moins 114 km/h dans la zone des 50 km/h.

«Pourquoi la Rolls-Royce de votre père?»

Lors des délits commis à Zurich, Oliver T. roulait en Rolls-Royce Cullinan. Concernant le dernier délit, l'accusation parle entre autres d'un «excès de vitesse flagrant» et d'un «danger pour la sécurité des autres usagers de la route».

Oliver T. reconnaît les faits, mais il n'aborde pas les questions de détail. «Pourquoi la Rolls-Royce de son père?», demande le juge. Là encore, il ne dit rien. Il précise seulement qu'il n'a «pas bu d'alcool ni pris de drogue» lors des trois incidents. Et il ajoute: «J'étais le plus gros des connards, excusez l'expression.» Le juge rétorque: «Tant que vous vous le dites à vous-même...»

Oliver T. a passé une journée en détention

Oliver T. a été arrêté le 4 octobre 2022 et a été libéré le 5 octobre 2022. À l'époque, il avait fait l'objet d'une perquisition. «Je n'aime pas trop être en détention», se contente de dire Oliver T. à ce sujet. Lui et son défenseur demandent une peine de prison ferme de 18 mois et une amende de 100 francs. Seulement... la peine doit être suspendue et une mesure stationnaire doit être ordonnée.

Le procureur exige en revanche 23 mois fermes, également différés à une mesure stationnaire. En plus de cela, le procureur ajoute une amende de 100 francs. «La faute est considérée comme difficile à évaluer», dit-il.

Le juge met en garde Oliver T.

Le verdict du tribunal: Oliver T. est coupable, entre autres, de violation grave et qualifiée des règles de la circulation. Il écope d'une peine de 24 mois de prison, assortie d'une mesure thérapeutique stationnaire. Il écope en outre d'une amende de 100 francs. Oliver T. semble soulagé.

Toutefois, le juge le met en garde: «C'est votre dernière et unique chance, Monsieur T. Si cela ne fonctionne pas, et ce sera dur, il n'y a pas d'autre solution que l'exécution de la peine.» Oliver T. bénéficie en revanche de la présomption d'innocence jusqu'à ce que le jugement soit définitif.

*Le nom a été changé