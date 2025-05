Le bilan intermédiaire de l'Eurovision à Bâle est positif. Les autorités rapportent une ambiance enthousiaste et déjà 168'000 visiteurs. La sécurité est assurée malgré quelques tentatives de perturbations.

168'000 personnes se sont déjà rendues au village de l'Eurovision et à l'Euro Club. Photo: keystone-sda.ch

Les autorités de Bâle-Ville tirent un bilan intermédiaire positif du Concours Eurovision de la chanson (ESC) qui se déroule depuis dimanche dernier jusqu'à samedi dans la cité rhénane. Aucun incident grave n'est survenu jusqu'à présent, selon elles.

«Où que je me trouve et où que je regarde, l'enthousiasme est grand. Les gens venus de loin ou de la région ont du plaisir à être à Bâle», déclare vendredi à Keystone-ATS le président libéral du gouvernement de Bâle-Ville, Conradin Cramer, «heureux et satisfait» de cette situation.

500'000 visiteurs attendus

D'ici à la fin de la semaine, jusqu'à 500'000 visiteurs sont attendus dans le coude du Rhin. Jeudi, le département présidentiel signalait que 168'000 personnes s'étaient déjà rendues jusqu'en milieu de semaine au village de l'Eurovision et à l'Euro Club, situés dans les halles de la Foire de Bâle, ainsi qu'aux festivités de la Barfüsserplatz.

Les forces de l'ordre ont garanti la sécurité des visiteurs de l'ESC et de la population, indique le commandement d'intervention policière des deux Bâles. Elles ont réagi de manière exemplaire aux tentatives de perturbations des activistes pro-palestiniens, lors du défilé d'ouverture, dimanche dernier, avait déclaré la ministre de la sécurité Stephanie Eymann mercredi devant le Grand Conseil. La délégation israélienne visée n'a jamais été mise en danger.

Hôtels remplis à environ 90%

Le bilan tiré par l'organisation Bâle Tourisme est également très positif. «Tout se passe comme prévu et les différents acteurs ont bien travaillé ensemble», observe la directrice Letizia Elia. Cette dernière affirme n'avoir reçu que des feedbacks positifs des visiteurs sur Bâle.

Malgré tout, tous les hôtels bâlois n'affichent pas complet, a priori, en vue de la finale du Concours Eurovision, samedi. «Nous nous attendons à une occupation de 90 à 95% pour l'ensemble de l'hôtellerie bâloise ce week-end», estime Franz-Xavier Leonhardt, président de la section régionale d de la fédération Hotelleriesuisse.

Le fait que les hôtels ne soient pas entièrement remplis est notamment lié au fait que de nombreux fans de l'Eurovision ont pour habitude de loger chez l'habitant, estime Letizia Elia. De plus, l'offre nocturne des transports publics durant les festivités permet aussi aux fans de rentrer chez eux, voire de loger en Allemagne voisine, en Alsace ou dans une autre ville suisse.