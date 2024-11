Claudio Rangognini avec la chaussure Noka de mauvaise qualité qu'il n'a pas commandée. Photo: zVg 1/4

Jean-Claude Raemy

Son avertissement est sans équivoque : «Ne touchez pas à cette boutique en ligne»! Claudio Rangognini, de Wald (ZH), se sent trompé et abandonné par la plateforme Bonidashop.ch. Le lecteur-reporter veut mettre en garde la communauté de Blick, c'est pourquoi il raconte son histoire.

Gérant d'un petit centre de fitness dans l'Oberland zurichois, Claudio Rangognini s'y connaît en matière d'équipement sportif. A la recherche de chaussures de la marque française tendance Hoka pour lui et son fils, il trouve une offre avantageuse sur le site de Bonidashop: deux paires avec un rabais pour un total de 117 francs. Il saute sur l'occasion, tout en sachant que ces modèles de chaussures de marque coûtent normalement 159 francs la paire.

Lorsqu'il reçoit son colis quelques jours plus tard, il est stupéfait. Au lieu des chaussures attendues, il trouve des imitations bon marché avec l'inscription «Noka» dans le sac en plastique. Sa rage est totale. «Sur le site, tout avait l'air sérieux, les photos montraient les originaux, et je ne reçois que des imitations bon marché de Chine!» Une vérification sur Internet le montre: Les chaussures Noka sont disponibles sur la plateforme chinoise Aliexpress pour environ 20 francs la paire.

Seulement un rabais sur d'autres achats

Claudio Rangognini ne veut pas se laisser faire et s'adresse au service clientèle de la plate-forme prétendument suisse. Il se rend alors compte que le siège de l'entreprise se trouve ailleurs: aux Pays-Bas.

Il reçoit tout de même une réponse: «Nous sommes désolés que le produit que vous avez reçu ne corresponde pas à vos attentes». Mais remboursement, il n'y a cependant pas. Il se voit juste proposer une réduction de 50% sur son prochain achat. Il refuse et demande un remboursement intégral. Mais il ne reçoit ensuite qu'un autre mail avec une «dernière offre»: une réduction de 60%. Claudio Rangognini n'y répond pas.

Depuis, c'est le silence radio. Il ne devrait plus revoir son argent, bien que le site web de Bonidashop fasse la publicité d'une «garantie de remboursement». Il reste assis sur les chaussures Noka, car il n'a jamais reçu d'étiquette de retour.

De nombreux clients insatisfaits

Si le gérant du centre de fitness avait lu les avis sur Bonidashop, il aurait vite compris qu'il devait y avoir quelque chose de louche. 90% des critiques ont attribué une seule étoile (sur 5). Souvent, on peut lire : «Attention, arnaque». On trouve d'autres exemples de personnes lésées qui n'ont reçu qu'une chaussure Noka au lieu d'une paire Hoka et qui n'ont jamais revu leur argent.

« Toutes les boutiques en «.ch» ne sont pas suisses ou exploitées depuis la Suisse Dagmar Jenni, juriste et directrice de la Swiss Retail Federation »

Lorsque Blick a confronté les gérants néerlandais de Bonidashop aux accusations d'arnaque, une réponse standard a été donnée, probablement par un bot: «Votre contribution est inestimable pour nous aider à identifier les domaines d'amélioration et à garantir une meilleure expérience pour tous nos clients».

Dagmar Jenni, juriste et directrice de la Swiss Retail Federation, constate: «Toutes les boutiques en «.ch» ne sont pas suisses ou exploitées depuis la Suisse». Elle conseille aux consommatrices et consommateurs de toujours regarder les mentions légales des boutiques en ligne et de tenir compte des notations comme celles de Trustpilot Suisse.