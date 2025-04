Les deux assureurs Baloise et Helvetia souhaitent fusionner. (Image d'illustration) Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

Coup d'éclat dans le secteur des assurances ! Les deux assureurs Baloise et Helvetia fusionnent en une seule entreprise. Une fusion entre égaux, ou dite « fusion entre égaux », a été décidée, comme l'ont annoncé les deux compagnies d'assurance mardi matin.

La nouvelle société s’appellera « Helvetia Baloise Holding AG ». Avec une part de marché combinée de 20 pour cent, l'entreprise devrait devenir le deuxième plus grand groupe d'assurance suisse et le plus grand employeur du secteur des assurances.



La fusion permettra ainsi des synergies annuelles de 350 millions de francs suisses avant impôts. En outre, l'entreprise combinée devrait générer beaucoup plus de liquidités et la capacité de dividendes devrait augmenter d'environ 20 % d'ici 2029. « La proximité culturelle et l'orientation stratégique similaire des deux entreprises sont les meilleures conditions préalables à une intégration harmonieuse », indique le communiqué. Le volume d’affaires total atteint environ 20 milliards de francs suisses et est réparti sur huit pays.