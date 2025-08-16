DE
Assemblée de parti
«Tout va de travers», estime le président de l'UDC Marcel Dettling

«Tout va de travers, en Suisse et à l'étranger», a tonné le président de l'UDC Marcel Dettling en ouverture de l'assemblée des délégués de son parti samedi à Schaffhouse. Il estime que le pays se fait berner.
Le président de l'UDC Marcel Dettling a rassemblé les délégués de son parti lors d'une assemblée à Schaffhouse.
Photo: Christian Merz
«Rien ne va plus, en Suisse comme à l’étranger», a lancé le président de l’UDC Marcel Dettling en ouvrant l’assemblée des délégués de son parti samedi à Schaffhouse. Selon lui, le pays se fait duper.

Le conseiller national schwytzois s'est inquiété devant les partisans de la «baisse de la prospérité et de la hausse de la criminalité» en Suisse. Il est préoccupé en particulier par ce qu'il appelle le «traité d'adhésion à l'UE et ses 2228 pages» (ndlr: l'accord sur les bilatérales III) et par le «marteau douanier» que représente la surtaxe de 39% imposée par les Etats-Unis aux exportations suisses.

Marcel Dettling a parlé d'une «tromperie» en évoquant les F-35 et l'ex-conseillère fédérale Viola Amherd. Cette dernière a négocié le contrat de ces avions de combat américains, «sans prix fixe», a-t-il critiqué. Or aujourd'hui, il s'avère que ces appareils «coûteront environ un milliard de francs de plus».

