Les baisses de prix pèsent sur les résultats d'Ikea Suisse. Néanmoins, la directrice du géant suédois dans notre pays Janie Bisset promet aux clients de nouvelles baisses de prix. Et il y a même une nouvelle petite révolution.

Ikea Suisse annonce baisser à nouveau ses prix et étendre les bonus de fidélité

Janie Bisset est la directrice d'Ikea en Suisse depuis un an. Photo: Thomas Meier 1/2

Ulrich Rotzinger

Après un chiffre d'affaires record pour l'exercice 2022/23, Ikea Suisse a attiré les clients avec des prix plus bas au cours des 12 derniers mois. Comme l'a assuré la directrice nationale Janie Bisset à Blick, le discounter de l'ameublement a pris à sa charge la réduction de 2000 produits, tout en acceptant une «marge plus faible». Mais cet effort a laissé des traces dans les comptes, avec un chiffre d’affaires annuel (clos en août 2024) en légère baisse de 3,4 %, à 1,24 milliard de francs.

Cependant, l’activité en ligne poursuit son essor et représente désormais 27,5 % des ventes, tandis que le nombre de visiteurs dans les magasins reste stable.Le programme de fidélité Ikea Family, lui, continue d’attirer les clients, avec 240'000 nouveaux inscrits, dépassant les 2,3 millions d’adhérents, un chiffre proche des programmes Cumulus de Migros et Supercard de Coop.

64 millions de francs investis

Janie Bisset, responsable depuis un an en Suisse, s'est confiée à Blick: «Nous avons consacré en 2024 un peu plus de 64 millions de francs à la baisse des prix. Nous sommes devenus plus abordables, surtout à une époque où de nombreuses personnes doivent se débrouiller avec moins d'argent.»

Pour l'exercice en cours, Janie Bisset promet des prix plus bas aux clientes et clients. «Nous baisserons les prix de 1000 produits supplémentaires au cours des douze prochains mois.» C'est une bonne nouvelle pour les clients qui doivent faire attention à leur budget, poursuit Janie Bisset. Les baisses de prix dans la restauration seraient également bien accueillies.

Le «cumulus suédois» arrive bientôt en Suisse

Une expansion avec de nouveaux magasins de meubles ou des points de commande dans les villes n'est en revanche pas prévue. Ikea souhaite investir dans les sites existants, à savoir les dix magasins d'ameublement et les trois points de vente, a précisé Janie Bisset. Il n'y a pas d'intérêt pour le rachat de Micasa ou la reprise de certains sites de Migros.

En ce qui concerne le programme de fidélité, Janie Bisset laisse entrevoir une petite révolution pour la Suisse: «Nous allons bientôt déployer un nouveau programme de collecte de points.» Le «cumulus suédois» fonctionnerait comme les programmes de collecte de Coop et Migros.

Les points collectés lors de l'achat de meubles peuvent ensuite être transformés en coupons de bonus de fidélité et utilisés pour des livraisons à prix réduit, des repas gratuits dans leur restaurant ou des rabais sur les produits.