DE
FR

Près de 10 millions de francs volés
Des réseaux français de faux policiers piègent les seniors romands

Les escroqueries aux faux policiers auraient coûté près de 10 millions de francs en Suisse romande, révèle ce jeudi la RTS. Ces arnaques, principalement organisées depuis la France, ciblent les personnes âgées.
Publié: il y a 18 minutes
Les personnes âgées sont la cible de ces réseaux. (Image d'illustration)
Photo: Shutterstock
OLALLA_PROFIL_DROITE.jpg
Olalla Piñeiro TrigoJournaliste Blick

Près de 10 millions de francs dérobés dans des arnaques aux faux policiers en Suisse romande. Les chiffres révélés dans l'enquête de «Temps présent», diffusée ce jeudi 15 janviers, sont effarants.

La RTS a constaté une multiplication des arnaques aux faux policiers ces dernières années. Avec les seniors comme principales cibles. Il suffit de jeter un coup d'oeil aux statistiques des différentes polices romandes pour constater l'ampleur du phénomène: les sommes dérobées se montaient à environ 1,5 million de francs en 2023, doublant en 2025 (3,5 millions), jusqu'à exploser l'année dernière. Ces réseaux agissent beaucoup depuis la France voisine. 

Une organisation méthodique

Les escrocs ont une organisation carrée, selon la RTS. Après avoir joint leurs victimes par téléphone, ils leur font croire à un vol de carte bancaire ou à la présence de voleurs dans le quartier.

A lire aussi
Trois interpellations à Neuchâtel pour arnaques au faux policier
65 affaires élucidées
Trois interpellations à Neuchâtel pour arnaques au faux policier
Cinq faux policiers interpellés en ville de Fribourg
Pris en flagrant délit
Cinq faux policiers interpellés en ville de Fribourg

Une fois leur confiance gagnée, les malfrats envoient leur réseau – majoritairement des jeunes recrutés sur les réseaux sociaux. Ils dérobent alors des objets de valeur, pour les mettre en «sécurité». Ceux-ci évoquent des vraies adresses de postes de police et présentent de faux matricules pour appuyer leur crédibilité.

Il est toutefois difficile de remonter aux cerveaux des opérations à cause des fausses identités utilisées et des allers-retours transfrontaliers. 

Découvrez nos contenus sponsorisés
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Présenté par
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Quand les groupes WhatsApp dérapent 🤔
Montrez-nous vos bourdes les plus drôles et gagnez un iPhone
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Présenté par
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Fans, mobilisez-vous!
Soutenez le Swiss Olympic Team et gagnez un voyage aux JO
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Présenté par
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Une innovation sans alcool venue du Valais
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
Présenté par
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
La fille de Marc Gianola
Julina Gianola prend un double départ à Davos
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Présenté par
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Des vins rouges légers pour les néophytes
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Avec vidéo
Présenté par
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Médaillée aux SwissSkills
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Articles les plus lus
    Articles les plus lus