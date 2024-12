Le Romandie et la Brèche rouvrent bientôt à Lausanne

Le Romandie avait dû fermer ses portes en juin 2020 en raison d'infiltrations d'eau. Photo: Keystone

ATS Agence télégraphique suisse

Après plus d'un an et demi de travaux, l’iconique salle du Romandie et le nouveau club La Brèche vont rouvrir sous les arches du Grand-Pont à Lausanne. Un grand week-end inaugural est prévu les 7 et 8 février prochains.

Itinérantes depuis cinq ans, les associations E la nave va et du Salopard se réjouissent «de ramener les musiques actuelles et émergentes au centre de la capitale vaudoise. Leur cohabitation sur un même site créera un réel pôle d'attraction pérenne et un lieu d'accueil privilégié et inédit pour les festivals et évènements lausannois», soulignent-elles mercredi dans un communiqué.

Bien que réunies sous les mêmes arches, le Romandie et l'Association du Salopard resteront deux entités distinctes, porteuses l'une et l'autre de l'identité et de la programmation qui leur est propre. Elles profiteront en revanche de la mutualisation d'espaces et de ressources, offrant ainsi à leurs équipes et bénévoles un cadre de travail et d'accueil aux possibilités nouvelles.

Complémentarité

Le Romandie, géré par l’association E la nave va, renoue avec son rôle central dans la vie nocturne et culturelle de Lausanne. Fondé en 2004, le lieu a toujours été un incubateur d'artistes suisses et internationaux. Il va rouvrir ses portes dans un cadre entièrement modernisé, offrant une expérience de concert et soirées dansantes améliorées. Sa capacité d’accueil est désormais portée à 300 personnes.

Au rez-de-chaussée, La Brèche souhaite poursuivre la mission de l'Association du Salopard, en promouvant et accompagnant des artistes qui se distinguent par leur recherche constante de nouvelles sonorités. D'une capacité de 150 personnes, elle offrira un format intimiste, complémentaire à sa voisine et aux autres salles de la ville.

Pour mémoire, le Romandie avait dû fermer ses portes en juin 2020 en raison d'infiltrations d'eau. Basé auparavant à la Riponne, il occupait ses locaux sous le Grand-Pont depuis 2008. L'Association du Salopard avait quitté en 2020 la salle du Bourg qu'elle gérait depuis 15 ans.