Après des mois de retard, OpenAI a lancé le mode «Advanced Voice» en Suisse. Ce nouveau mode vocal permet des conversations naturelles et maîtrise même le suisse allemand.

Le lancement s'accompagne également d'un nouveau design pour le chatbot.

Tobias Bolzern

Il y a cinq mois, OpenAI annonçait le mode «Advanced Voice». Après de nombreux retards et manœuvres dilatoires, le nouveau mode est désormais lancé en Europe – et donc aussi chez nous en Suisse. C'est ce qu'a annoncé OpenAI mardi dernier sur la plateforme X.

Le mode apporte davantage de possibilités d'interaction. Le nouveau mode vocal doit faire sonner le chatbot comme une vraie personne et permettre ainsi une conversation naturelle. L'outil américain maîtrise même le suisse allemand, mais doit faire face à un certain dialecte.

Une boule bleue au lieu de points

Le lancement s'accompagne également d'un nouveau design pour le chatbot. Une boule bleue animée remplace les points noirs. ChatGPT reçoit par ailleurs cinq nouvelles voix: Arbor, Maple, Sol, Spruce et Vale. Au total, on recense donc neuf voix – les autres s'appellent Breeze, Juniper, Cove et Ember.

Lors de sa présentation en mai, le nouveau mode a fait sensation. Notamment parce que la voix nommée Sky ressemblait fortement à l'actrice Scarlett Johansson, sans que celle-ci ait donné son accord. Elle a par la suite entamé des démarches juridiques. Sky a alors été retirée du pool de voix.

En juillet, OpenAI a lancé le mode vocal étendu dans les premières régions, mais pas en Europe. Une autre fonction annoncée en mai manque encore à ce jour: le partage de vidéos et d'écrans. Celle-ci devait permettre à GPT-4 de traiter simultanément des informations visuelles et sonores.