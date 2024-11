TX Group double le dividende qui sera versé aux actionnaires

TX Group, maison-mère de l'éditeur de presse Tamedia, a annoncé que le montant qui sera redistribué à ses actionnaires sera doublé pour 2024, 2025 et 2026. Il passera de 2 francs par action à au moins 4 francs.

TX Group va verser un dividende d'au moins 4 francs cette année et les deux suivantes, après 2 francs au titre de 2023. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

TX Group, maison-mère de l'éditeur de presse Tamedia, a doublé le dividende qui sera versé à ses actionnaires cette année et les deux suivantes. Le montant de la rétribution passe ainsi d'un dividende ordinaire de 2,00 francs par action versé au titre de 2023 à «au moins» 4,00 francs pour 2024, 2025 et 2026. «La politique de dividende doit prendre en compte les intérêts légitimes de toutes les parties prenantes», a annoncé vendredi le conglomérat d'édition zurichois dans un communiqué.

Ce changement intervient après le versement d'un dividende extraordinaire de 230 millions de francs par la coentreprise SMG Swiss Marketplace Group, qui comprend des plateformes telles que tutti.ch et Homegate. TX Group, en tant qu'actionnaire, a perçu 71 millions de cette somme.

La société a également adapté sa stratégie en matière de dividende. Cette dernière dépendra toujours des flux de liquidités avant acquisitions et fusions après les dividendes versés aux parts minoritaires et remboursement des obligations de leasing. La fourchette est relevée entre 30% et 50% des flux de trésorerie.