Appel à témoins Une femme a été volée et agressée dans le canton de Soleure

Une femme a été victime d'un vol et d'une agression près de la gare d'Oensingen (SO) vendredi soir. Le suspect, qui a volé son portemonnaie et l'a attaquée, est en fuite.

Publié: 14:51 heures