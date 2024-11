Appel à témoin Une femme est grièvement blessée après un accident sur l'A1 entre Nyon et Coppet

Une automobiliste qui circulait mardi à 17h sur l'autoroute A1, entre Nyon et Coppet (VD), a été grièvement blessée et est actuellement prise en charge. Cette femme de 62 ans a dévié et a touché la barrière de sécurité. La police lance un appel à témoins.