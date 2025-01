C'est cette boutique, en vieille-ville de Vevey, à laquelle un braqueur s'est attaqué à main armée ce mercredi 8 janvier en fin d'après-midi. Photo: Captude d'écran/Google Maps

Léo Michoud Journaliste Blick

Dissimulé derrière un foulard noir, un homme a menacé l'employé de la boutique Achat d'or de Vevey, ce mercredi 8 janvier. Arme à la main, c'est vers 17h30 qu'il s'est introduit dans le commerce de la vieille-ville de la commune vaudoise, informe la police cantonale vaudoise dans un communiqué paru ce jeudi.

«Il a emporté la somme d’argent qui lui a été remise, avant de s’enfuir en courant dans une direction inconnue», détaillent les forces de l'ordre. De son côté, l'employé du négoce de métaux précieux n’a pas été blessé et a été pris en charge par les agents.

Appel à témoin lancé

Le voleur est toujours en fuite, malgré l'important dispositif de recherche mis en place par la police. Un appel à témoin est lancé, afin retrouver le fuyard. Son signalement est le suivant: «Un homme de peau claire, de corpulence normale, écharpe ou foulard noir dissimilant son visage, portant une veste à capuche noire, un pantalon noir, des gants blancs et des baskets noires.»

Toute personne en mesure de fournir des informations à ce sujet est priée de contacter le poste de police le plus proche. L'intervention a nécessité la présence d'agents locaux et cantonaux, dont la brigade canine, le Détachement d'action rapide et de dissuasion (DARD) et le Groupe d'intervention de la police de Lausanne (GIPL). «Informé, le Ministère public a ouvert une procédure pénale et confié l’enquête à la police de sûreté vaudoise», précise le communiqué.