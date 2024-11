Dans un but d'identification, la police neuchâteloise et le Ministère public diffusent cette image de l'auteur présumé d’une agression à caractère sexuel.

Léo Michoud Journaliste Blick

Un jeune homme déambule, clope à la main. Ce vendredi 22 novembre, la police cantonale neuchâteloise diffuse la photo d'un agresseur sexuel présumé.

Vêtu d'un jeans bleu, d'un veston et d'une sacoche foncés et d'un pull et de baskets blanches, il est suspecté de s'en être pris à «une personne de sexe féminin», ce mercredi à La Chaux-de-Fonds. Les forces de l'ordre lancent cet appel à témoin dans l'espoir «d’identifier l’auteur présumé de ces faits».

Invité à se présenter au poste

Toute personne qui le reconnaitrait est invitée à joindre la police judiciaire au 032 889 9000. «Les éléments recueillis lors des investigations permettent la diffusion d’une image de l’individu concerné», précise le communiqué.

«Si cette personne se reconnait, la police neuchâteloise l’invite à se présenter d’elle-même et sans délai au poste de police le plus proche», adresse le communiqué policier directement au jeune homme.