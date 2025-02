Andrea Gmür (Centre)s'exprime ouvertement quant à son retrait de la course au Conseil fédéral. Elle critique le manque de volonté du Département de la défense d'avoir une femme à sa tête et pense que les candidats masculins sont jugés différemment.

1/6 Andrea Gmür (à gauche) ne veut pas succéder à la conseillère fédérale du Centre Viola Amherd. Photo: Keystone

Sven Altermatt

Elle était considérée comme le dernier espoir pour une succession féminine de la conseillère fédérale du Centre et ministre de la Défense Viola Amherd: en tant que conseillère aux Etats lucernoise et politicienne spécialisée en matière de sécurité, Andrea Gmür aurait eu de bonnes prédispositions pour le poste, d'autant plus que la Suisse centrale n'est plus représentée au gouvernement depuis longtemps.

Pourtant, la semaine dernière, la politicienne s'est retirée de la course à la surprise générale. Pendant plusieurs jours, Andrea Gmür était restée silencieuse sur les raisons de sa décision. Elle s'est désormais exprimée – et de manière remarquablement ouverte. Son interview avec Zentralplus ressemble par moments à un règlement de comptes. Les Femmes du Centre et leur présidente Christina Bachmann-Roth ont déployé des efforts intenses pour trouver une candidate au Conseil fédéral – en vain. Andrea Gmür loue leur travail. «Mais je suis trop égoïste pour sacrifier toute ma vie parce que je suis une femme», dit-elle.

Le souhait d'une expertise «masculine »

En matière d'égalité, les objectifs ne seraient pas encore atteints. Andrea Gmür fait référence au Département de la défense (DDPS), qu'elle aurait sans doute dû reprendre si elle avait été élue au Conseil fédéral. «La majorité du DDPS, dominé par les hommes, et surtout l'armée, n'était et n'est toujours pas prête pour une femme à sa tête», explique-t-elle. Elle dit cela «clairement sur la base des expériences que je fais moi-même régulièrement en tant que femme et présidente de la Commission de la politique de sécurité.» Les déclarations de la conseillère aux Etats sont d'autant plus surprenantes que sa collègue de parti Viola Amherd a été la première femme à diriger le DDPS au cours des six dernières années.

Et Andrea Gmür d'aller encore plus loin: «Au sein de notre groupe, nous avons deux hommes qui ont malheureusement décliné une candidature au Conseil fédéral et dont les compétences en tant que conseiller fédéral et ministre de la Défense n'auraient jamais été remises en question, même pas par moi», dit-elle. Et ce, bien que les deux hommes soient inaptes au service. Elle ne cite aucun nom.

Elle est convaincue «qu'au sein du DDPS et de l'armée, on aurait tout de suite applaudi, parce qu'enfin une compétence dite 'masculine' serait entrée au département», poursuit Andrea Gmür pour Zentralplus. «Bien qu'ils n'aient jamais servi un seul jour dans l'armée et qu'ils auraient – hormis leur sexe – apporté des conditions pratiquement identiques à celles de l'actuelle ministre de la Défense pour la fonction.»

La déclaration douteuse de Markus Ritter

Lors de l'annonce de sa démission, Viola Amherd elle-même ne s'est pas exprimée sur le fait de savoir si elle avait été jugée différemment en tant que femme au DDPS ou si elle avait perçu des problèmes d'acceptation. En outre, le candidat du Centre au Conseil fédéral Markus Ritter a suscité des critiques. Les femmes du Centre s'intéressent à d'autres départements, a déclaré le Saint-Gallois. Le DDPS est «difficile pour elles».

Pour sa part Andrea Gmür veut rester parlementaire: «Pour moi personnellement, la fonction de conseillère aux Etats est la plus belle.» Sa liberté personnelle est ainsi préservée: «Mon projet de vie est différent.» Andrea Gmür siège au Parlement fédéral depuis 2015. En 2021, elle a quitté son poste de cheffe de groupe après environ un an.