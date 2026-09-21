La lutte contre la pénurie d'eau commence à Berne. Les Vert'libéraux réclament désormais la construction de nouveaux lacs de retenue dans les Alpes.

Les Vert'libéraux veulent davantage de barrages dans les Alpes

Les Vert'libéraux veulent davantage de barrages dans les Alpes

Lucien Fluri

Partout où des barrages sont construits dans les Alpes, ils suscitent des oppositions. Pourtant, les Vert'libéraux souhaitent aujourd'hui créer de nombreux nouveaux lacs de barrage. Cette initiative s’inscrit dans le contexte de l’été record de 2026. En effet, le réchauffement climatique a ses conséquences: les ruisseaux s’assèchent et le risque d’inondations augmente. Les glaciers en recul ne remplissent plus leur fonction de réservoirs d’eau naturels. Du jour au lendemain, même en Suisse – le «château d’eau» d'Europe – l'or bleu n’est plus une ressource illimitée. Cet été l’a bel et bien démontré.

La conseillère nationale des Vert'libéraux Barbara Schaffner souhaite désormais déterminer dans quelle mesure ces réservoirs pourraient reprendre le rôle des glaciers. L'élue espère que les zones situées en aval des glaciers, libérées par la fonte, puissent être réutilisées. «Le recul des glaciers a des répercussions sur les ruisseaux», explique-t-elle. «Nous devons donc envisager des barrages au-delà de la simple production d’électricité.»

En cas de fortes précipitations, ces lacs pourraient servir de réservoirs de rétention et donc de protection contre les crues. Même lors des périodes de sécheresse, un écoulement dosé pourrait s'avérer utile pour les ruisseaux ou les rivières. «Il est important que nous considérions ces réservoirs dans un contexte plus large», estime-t-elle.

Conflit inévitable avec la protection du paysage

Barbara Schaffner est toutefois consciente qu’une utilisation accrue des lacs de barrage peut engendrer des conflits. Non seulement en matière de protection du paysage, mais aussi concernant la production d’électricité pourrait en pâtir. L'élue imagine que les autorités, par le biais de concessions, pourraient favoriser une utilisation plus diversifiée de ces nouveaux réservoirs.

Le président des Vert'libéraux, Jürg Grossen, est également favorable à cette idée: les précipitations et l’eau de fonte doivent être retenues. Le conseiller national bernois réclame des procédures d’autorisation simplifiées et, le cas échéant, des aides à l’investissement.

Les périodes de sécheresse se multiplient également dans les régions de montagne. «Aujourd’hui déjà, sur de nombreux alpages, l’eau manque en été pour le bétail et les pâturages», constate-t-il. «Parallèlement, après la fonte des neiges, une grande partie de l’eau s’écoule sans être utilisée.» Les réservoirs pourraient en outre servir en cas de feux de forêt.

Peu de choses ont changé au fil des ans

Ce sujet préoccupe également le Groupement suisse pour les régions de montagne. A la fin de la semaine dernière, celui-ci a lancé un avertissement pressant, soulignant que la Suisse doit «repenser sa gestion de la ressource en eau». L’une de ses revendications est que la construction de réservoirs doit être simplifiée. Et les bassins d'eau pour l'enneigement artificiel dans les zones touristiques doivent également pouvoir être utilisés en été.

Ce n’est pas la première fois que la gestion de l’eau fait l’objet de débats à Berne. Après la canicule de l’été 2018, plusieurs interventions ont été déposées au Parlement. Par la suite, peu de progrès ont été réalisés jusqu’à la canicule de cet été. «Il est important de s’attaquer à cette question dès maintenant», conclut Barbara Schaffner.