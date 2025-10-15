Un jeune Suisse de 20 ans a été condamné à deux ans de prison avec sursis pour de fausses alertes à la bombe en Autriche. Le tribunal de Saint-Gall a jugé l'affaire après le refus d'extradition du suspect, mais n'a retenu qu'une partie des accusations.

Un jeune Suisse condamné pour des alertes à la bombe en Autriche

Un homme de 20 ans a été jugé à Saint-Gall. (Image d'illustration) Photo: Pius Koller

Le jeune Suisse, soupçonné l'an dernier de plusieurs alertes à la bombe en Autriche, écope de deux ans de prison avec sursis. La justice st-galloise avait repris la procédure en main après que le principal intéressé a refusé d'être extradé dans le pays voisin.

Le procès du jeune homme âgé de 20 ans au moment des faits s'était déroulé fin septembre à Uznach (SG) devant le Tribunal de district de See-Gaster. Le prévenu devait répondre de fausse alerte, tentative de contrainte, menace contre les autorités ou des représentants de l'Etat et dénonciations calomnieuses. Les juges n'ont retenu qu'une partie de ces chefs d'accusation contre lui, selon l'agence de presse autrichienne APA.

De plus, le tribunal n'a pas précisé de quelles fausses alertes à la bombe l'accusé était exactement coupable. Sur les 27 cas survenus en automne 2024 dans des gares, des écoles, des centres commerciaux notamment, menaces contre la police comprise, le jeune Suisse n'est pas responsable des plus importants, indique toutefois mercredi à APA un porte-parole du Ministère public st-gallois.

Groupe allemand soupçonné des gros cas

A la suite des fausses alertes et des menaces contre les autorités autrichiennes, ces dernières avaient lancé un mandat d'arrêt européen. Le Ministère public st-gallois a alors mené une razzia qui a permis d'arrêter le jeune homme, avant de le relâcher malgré l'enquête pénale ouverte contre lui. Les autorités judiciaires autrichiennes ont alors prié la justice st-galloise de se charger de la procédure dans le cadre d'une entraide judiciaire.

Selon les Chemins de fer autrichiens (ÖBB), les cinq premières alertes à la bombe dans les gares ont touché environ 450 trains et des milliers de passagers. Au total, le trafic ferroviaire a été interrompu pendant environ huit heures. Le prévenu suisse n'en est apparemment pas responsable.

La plupart des délits concernés auraient été commis par un groupe basé en Allemagne. Les personnes concernées n'ont toutefois pas encore été identifiées et leurs motifs restent inconnus. Le procès tenu à Uznach n'a pas non plus permis d'établir si l'accusé st-gallois avec des liens avec ce groupe.