À cause d'un tamis brisé en usine, 26 millions de bouteilles pourraient contenir des pièces métalliques. Les boissons concernées sont Coca-Cola, Fanta, Sprite et Mezzo Mix. Coca-Cola affirme que de tels produits peuvent également se trouver sur le marché chez nous.

Coca-Cola rappelle 26 millions de bouteilles. Photo: Blick 1/6

Patrik Berger

26 millions de bouteilles de 0,5 litre ne doivent pas être consommées, et ce, rien qu'en Autriche. Il s'agit du plus grand rappel de produits alimentaires depuis 25 ans. Les marques Coca-Cola, Fanta, Sprite et Mezzo-Mix sont concernées. Motif du rappel: un «risque possible pour la santé» en raison de la présence éventuelle de morceaux de métal dans les boissons.

Selon la multinationale américaine des boissons Coca-Cola, un tamis s'est cassé pendant la production dans une usine autrichienne. Mais cela n'a pas été remarqué immédiatement, la production a continué. Les bouteilles – dont la date de péremption est comprise entre le 4 février 2025 et le 12 avril 2025 et qui portent le code «WP» – ne se trouvent pas seulement dans les réfrigérateurs domestiques. Des restaurants et des bars en ont également été approvisionnés. Voici les produits concernés:

Coca-Cola (également Zero, Zero sucre Zero caféine, Light et Lemon)

Fanta (Orange, Orange Zero, Lemon Zero, Exotic Zero)

Sprite (Sprite, Sprite Zero)

Mezzo Mix

On apprend maintenant que le rappel s'étend également à une grande partie de l'Allemagne. L'avertissement concerne aussi les Länder de Bade-Wurtemberg, Bavière, Brandebourg, Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Rhénanie-Palatinat et Thuringe. Il ne peut s'agir en revanche que de «quantités minimes» qui ont dû parvenir en Allemagne depuis l'embouteilleur autrichien Coca-Cola HBC Autriche, précise le communiqué.

Du Coca-Cola autrichien également en Suisse

Mais qu'en est-il de la Suisse? Blick se renseigne auprès de Coca-Cola Suisse. 80% des boissons vendues dans le pays sont produites par Coca-Cola à Brüttisellen ZH et Vals GR. L'usine d'embouteillage zurichoise produit 42'000 bouteilles en PET de 0,5 litre par heure, ce qui équivaut à plus de 10 bouteilles par seconde. Elles sont reconnaissables au logo «Made in Switzerland».

«Tous les produits fabriqués pour le marché suisse ne sont pas concernés par ce rappel», explique la porte-parole Luzia Baldauf à Blick. Elle ajoute toutefois: «En raison de la libre circulation des marchandises au sein de l'UE, il peut arriver que certains produits autrichiens soient commercialisés en Suisse.»