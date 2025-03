Une vidéo fait actuellement le buzz sur Internet. On y voit une souris au milieu du rayon boulangerie d'un magasin Coop de Thoune (BE). Le détaillant a déjà réagi.

Johannes Hillig

Il ne dure que 11 secondes, mais ce court extrait a déjà récolté plus de 300'000 vues sur TikTok, et ce n'est pas étonnant: la vidéo montre une souris qui se cache dans le rayon boulangerie d'un magasin Coop à Thoune (BE). Il semble qu'il s'agisse de la succursale située à la gare.

Coop avoue les faits

La vidéo de la souris suscite une véritable agitation. De nombreux internautes sont choqués, tandis que d'autres se moquent du géant de la grande distribution. «Nouveau pain de souris à la Coop de Thoune, 99 centimes», commente l'un d'eux, et un autre d'ajouter: «C’est le contrôleur des denrées alimentaires qui vérifie si le pain est bon.» D'autres personnes se montrent plus sceptiques et se demandent si la vidéo est authentique. Le tournage a-t-il vraiment eu lieu dans une Coop? Oui, confirme le détaillant, qui répond à nos sollicitations.

Le magasin est au courant de la vidéo TikTok et a déjà réagi dans les commentaires sous le clip. Il précise: «Ce genre de choses ne doit pas se produire. Nous avons pris des mesures immédiates pour résoudre le problème et clarifier la situation.» Cependant, Coop n'a pas précisé quelles sont concrètement ces mesures.

Une ouverture de l'épaisseur d'un crayon suffit aux souris

Il est clair qu'une souris ne doit en aucun cas être proche des aliments. «Les rongeurs peuvent causer de grands dégâts dans les bâtiments en raison de leur instinct qui les font ronger, ils peuvent même provoquer des courts-circuits et des incendies. De plus, ils peuvent transmettre des maladies et des parasites, et contaminer les espaces et les aliments avec leurs excréments et leur urine», explique l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) sur son site web.

Pour éviter que cela ne se produise, l'OFEV recommande de sceller toutes les ouvertures possibles. Un détail important: «Une souris peut pénétrer dans un bâtiment par une ouverture aussi petite qu'un diamètre de crayon.» Il est également conseillé de conserver les déchets de manière à ce que les rongeurs ne puissent pas y accéder.