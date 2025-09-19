Gianna Luzio succédera à Bernard Maissen à la tête de l'OFCOM dès le 1er avril 2026. L'actuelle secrétaire générale du Centre apporte son expérience politique et sa connaissance des médias à ce poste clé dans la communication fédérale suisse.

L'actuelle secrétaire générale du Centre à la tête de l'OFCOM

La secrétaire générale du Centre Gianna Luzio prendra les rênes de l'Office fédéral de la communication (archives). Photo: URS FLUEELER

ATS Agence télégraphique suisse

Gianna Luzio va remplacer Bernard Maissen, qui prendra sa retraite au printemps prochain, à la tête de l'Office fédéral de la communication (OFCOM). L'actuelle secrétaire générale du Centre prendra ses fonctions le 1er avril 2026, a indiqué vendredi le Conseil fédéral.

Gianna Luzio est secrétaire générale du Centre jusqu'à la fin du mois. Elle dispose d'une grande expérience dans les processus politiques, salue le gouvernement dans un communiqué. «Grâce à son plurilinguisme, à son vaste réseau, notamment dans les médias, et à sa connaissance de la numérisation, elle relèvera efficacement les défis de la diversité des médias, de la transformation numérique et du service public.»

La Grisonne de 45 ans est titulaire d'un Master of Science de l'Université de Berne. En tant que géographe économique, elle s'est particulièrement intéressée aux questions de gouvernance dans la politique régionale, souligne le Conseil fédéral. Bernard Maissen est entré à l'OFCOM en 2018, avant d'en devenir le directeur en juillet 2020. Il était auparavant journaliste.