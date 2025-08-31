Publié: il y a 23 minutes

Des activistes pro-palestiniens ont tiré des feux d'artifice contre l'ambassade d'Egypte à Berne samedi soir. L'incident, survenu vers 20h20, n'a fait ni blessé ni dégât. Le groupe revendique une action contre la fermeture des frontières avec Gaza.

Des feux d'artifice tirés sur l'ambassade égyptienne à Berne

Des feux d'artifice tirés sur l'ambassade égyptienne à Berne

L'ambassade d'Egypte à Berne.

ATS Agence télégraphique suisse

Des activistes pro-palestiniens ont tiré samedi soir des feux d'artifice contre l'ambassade d'Egypte à Berne. Il y a eu beaucoup de bruit et de fumée, mais personne n'a été blessé et aucun dégât matériel n'a été signalé. La police cantonale bernoise a précisé dimanche, à la demande de l'agence de presse Keystone-ATS, que l'incident s'est produit peu après 20h20. Les personnes encagoulées avaient déjà quitté les lieux à l'arrivée de la police.

Les agents ont récupéré plusieurs pièces d'artifice. Mais dimanche après-midi, les recherches restaient toujours infructueuses. Dans un courriel, un groupe d'activistes pro-palestiniens a revendiqué l'acte. L'action a été dirigée contre le gouvernement égyptien, car celui-ci maintient les frontières avec Gaza fermées et empêche les livraisons d'aide. La Suisse est également critiquée pour sa collaboration avec Israël, entre autres concernant l'achat et la vente de matériel militaire.