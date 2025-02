Les patients sous traitement amaigrissant mangent moins et, logiquement, achètent moins de nourriture. Le phénomène Ozempic, popularisé par les célébrités, fait prendre une autre dimension au problème. Photo: Shutterstock

Lucie Fehlbaum Journaliste Blick

Ozempic va-t-il faire couler l'industrie alimentaire? Peut-être pas à ce point. Mais les injections amaigrissantes, comme les traitements GLP-1, modifient profondément les habitudes alimentaires. Et en réduisant l’appétit, ces produits impactent fatalement l’industrie agroalimentaire mondiale, notent les quotidiens de Tamedia.

Selon une enquête du cabinet de conseil KPMG, le secteur devrait perdre 48 milliards de dollars par an par rapport à l’ère pré-GLP-1, soit une baisse de 21%. Aux Etats-Unis, la Banque Cantonale de Zurich (ZKB) estime que 8 à 10% des Américains auront recours à l'Ozempic, au Wegovy et compagnie d'ici à 2034. Cela entraînerait une réduction de la consommation calorique de 25% et une baisse du chiffre d’affaires de l’agroalimentaire de 1,4 à 1,6% sur dix ans.

Repas spécial Ozempic

Certains géants du secteur, comme Nestlé, pourraient tirer leur épingle du jeu en proposant des aliments pour «accompagner» les traitements par Ozempic. Beaucoup plus compliqué pour McDonald's ou les macaronis en boîte de chez Kraft.

L’action du premier a récemment sous-performé, les investisseurs craignant une baisse de la demande de fast-food, notamment chez les jeunes en surpoids. Contrairement aux marques premium, McDonald's ne peut pas compenser cette perte par une hausse des prix, sa clientèle étant particulièrement attentive aux coûts.