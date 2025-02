L'influenceur et organisateur de soirées «Travis The Creator» devra répondre en mars de soupçons de viol devant la justice. En 2021, il avait déjà été reconnu coupable d'agression sexuelle.

1/5 En mars, «Travis The Creator» devra se rendre au tribunal. Il fait face à de graves accusations. Photo: Instagram / @travis_thecreator_

Aurelia Schmidt

Sur les réseaux sociaux, il se présente sous le nom de «Travis The Creator». De prime abord, c'est l'image typique de l'influenceur suisse à succès: il est invité dans les plus grandes soirées, porte des vêtements chics et se fait constamment photographier avec de grands noms, comme la star du football Jude Bellingham.

Mais derrière cette façade, se cache un personnage bien plus inquiétant: l'influenceur doit répondre en mars d'accusations graves devant le tribunal de district de Zurich. Travis, qui a déjà des antécédents judiciaires, est accusé de viols multiples et de contraintes sexuelles, comme le rapporte le «Tages-Anzeiger».

Le ministère public requiert une peine d'emprisonnement de six ans et une expulsion du territoire de 12 ans. L'influenceur nie toutes les accusations, prétendant qu'il n'y a jamais eu de rapports sexuels avec une femme contre sa volonté. Jusqu'ici, la présomption d'innocence s'applique.

Déjà condamné par le passé

L'image de l'influenceur a commencé à s'effriter dès novembre 2021, lorsque plusieurs femmes ont porté des accusations contre lui sur Instagram et TikTok. Selon le «Tages-Anzeiger», 34 femmes en tout ont déclaré que l'influenceur aurait commis des actes sexuels sur elles contre leur gré – douze d'entre elles auraient été mineures au moment de l'incident et sept se seraient rendues à la police.

Le Zurichois aurait dit aux femmes «Don't be shy» (en français: «Ne sois pas timide") lorsqu'elles résistaient à ses avances. En 2024, il a également organisé une série de fêtes sur la plage de Marbella sous ce slogan.

En 2021, il a été condamné pour un autre délit sexuel: «Travis The Creator» aurait mis son pénis dans la bouche d'une femme sans lui demander son consentement. Le tribunal l'a déclaré coupable d'agression sexuelle.

Voici ce qu'en pense l'influenceur

Interrogé sur ces accusations, «Travis The Creator» nie avec véhémence. S'il y a eu des rapports sexuels, ils ont toujours été consentis. «Si j'ai violé quelqu'un, j'irai moi-même volontairement en prison», a-t-il déclaré à une journaliste qui l'a confronté à ces accusations lors de sa soirée «Don't be Shy».