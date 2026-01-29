DE
Accord de libre-échange
La Suisse négocie avec l’UE une exemption sur les métaux

Des représentants suisses ont rencontré jeudi la Commission européenne lors d'une réunion extraordinaire consacrée au libre-échange. La Confédération avait demandé à Bruxelles une dérogation aux mesures de protection prévues par l'UE pour les métaux.
Des représentants suisses ont rencontré jeudi la Commission européenne lors d’une réunion extraordinaire consacrée au libre-échange. La Suisse a sollicité une dérogation auprès de Bruxelles afin d’être exemptée des mesures de protection prévues par l’Union européenne pour les métaux.

Une réunion extraordinaire du comité mixte sur l'accord de libre-échange entre la Suisse et l'Union européenne (UE) s'est tenue à Bruxelles à la demande de la Suisse, a annoncé jeudi le Secrétariat d'État à l'économie (SECO). Les discussions ont notamment porté sur les mesures de protection prévues par l'UE sur l'acier et les ferroalliages.

L'UE prévoit de nouvelles mesures concernant l'acier au plus tard le 30 juin. La Suisse a à nouveau demandé d'en être exemptée. Le SECO a justifié cette demande par la nécessité de ne pas restreindre les «chaînes d'approvisionnement régionales établies «, qui revêtent une importance cruciale pour l'économie industrielle européenne. La Norvège, l'Islande et le Liechtenstein sont les seuls États de l'Espace économique européen (EEE) à en être exceptés.

