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Accident de travail
Un ouvrier meurt écrasé par son chariot élévateur en Thurgovie

Un ouvrier allemand de 38 ans est mort lundi à Buhwil (TG) après que son chariot élévateur s'est renversé sur un talus. Il a été écrasé sous l'engin.
Publié: 10:03 heures
Un ouvrier allemand de 38 ans est décédé lundi sur le site d'une entreprise à Buhwil.
Photo: Pius Koller
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ATS Agence télégraphique suisse

Un ouvrier de 38 ans est décédé lundi à Buhwil (TG) après que le chariot élévateur qu'il conduisait s'est renversé. Le malheureux a succombé sur place à ses blessures.

L'ouvrier, de nationalité allemande, circulait avec un chariot élévateur sur le terrain d'une entreprise à Buhwil, lundi peu avant 7 heures, indique mardi la police cantonale thurgovienne. Pour une raison encore indéterminée, le chariot a basculé en bas d'un talus herbeux et le conducteur s'est retrouvé coincé sous l'engin.

Le conducteur est décédé sur place. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l'accident.

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