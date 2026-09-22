Un ouvrier meurt écrasé par son chariot élévateur en Thurgovie

ATS Agence télégraphique suisse
Un ouvrier de 38 ans est décédé lundi à Buhwil (TG) après que le chariot élévateur qu'il conduisait s'est renversé. Le malheureux a succombé sur place à ses blessures.
L'ouvrier, de nationalité allemande, circulait avec un chariot élévateur sur le terrain d'une entreprise à Buhwil, lundi peu avant 7 heures, indique mardi la police cantonale thurgovienne. Pour une raison encore indéterminée, le chariot a basculé en bas d'un talus herbeux et le conducteur s'est retrouvé coincé sous l'engin.
Le conducteur est décédé sur place. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l'accident.
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