Un ouvrier allemand de 38 ans est mort lundi à Buhwil (TG) après que son chariot élévateur s'est renversé sur un talus. Il a été écrasé sous l'engin.

Un ouvrier meurt écrasé par son chariot élévateur en Thurgovie

Un ouvrier meurt écrasé par son chariot élévateur en Thurgovie

ATS Agence télégraphique suisse

Un ouvrier de 38 ans est décédé lundi à Buhwil (TG) après que le chariot élévateur qu'il conduisait s'est renversé. Le malheureux a succombé sur place à ses blessures.

L'ouvrier, de nationalité allemande, circulait avec un chariot élévateur sur le terrain d'une entreprise à Buhwil, lundi peu avant 7 heures, indique mardi la police cantonale thurgovienne. Pour une raison encore indéterminée, le chariot a basculé en bas d'un talus herbeux et le conducteur s'est retrouvé coincé sous l'engin.

Le conducteur est décédé sur place. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l'accident.