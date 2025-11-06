Un base-jumper se tue dans l'Oberland bernois

Un base-jumper est décédé ce mercredi dans l'Oberland bernois. (image d'illustration)
Photo: keystone-sda.ch
ATS Agence télégraphique suisse
Un base-jumper a fait une chute mortelle mercredi à Stechelberg (BE) dans l'Oberland bernois. Cet adepte des sports extrêmes avait sauté en wingsuit depuis une plateforme située à Mürren. Les causes de cet accident mortel doivent encore être éclaircies.
L'incident a été signalé à la police cantonale bernoise peu avant 13h50. Sur place, les secours n'ont pu que constater le décès de cette personne, ont indiqué jeudi la police et le Ministère public régional. Il existe des indices sur l'identité de la victime, mais l'identification formelle n'a pas encore été établie.
Lauterbrunnen est un haut lieu du base-jump. Il n'est pas rare que des adeptes de ce sport trouvent la mort dans l'Oberland bernois.
