Nonagénaire happée mortellement par un camion à Bâle

Une conductrice de 21 ans a percuté mortellement une retraitée de 90 ans à Bâle. (image d'illustration)
Photo: IMAGO/Mandoga Media
ATS Agence télégraphique suisse
Une piétonne âgée de 90 ans est morte happée par un camion, jeudi matin à Bâle. Elle se trouvait sur un trottoir avec son déambulateur, lorsqu'elle a été percutée pour une raison encore inconnue. La chauffeuse du poids lourd, âgée de 21 ans, a dû se soumettre à un alcotest qui s'est révélé négatif.
L'accident mortel est survenu peu après 09h30 sur la place Wettstein, située dans le Petit-Bâle, sur la rive droite du Rhin. Une enquête a été ouverte pour en établir les causes et les circonstances, indique la police de Bâle-Ville qui a ordonné des prises de sang et d'urine de la jeune conductrice pour des analyses.
