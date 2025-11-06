Nonagénaire happée mortellement par un camion à Bâle

Une tragédie s'est produite jeudi matin à Bâle. Une piétonne de 90 ans a été mortellement heurtée par un camion sur un trottoir, malgré son déambulateur. La conductrice de 21 ans a été soumise à des tests, l'enquête est en cours.

Une conductrice de 21 ans a percuté mortellement une retraitée de 90 ans à Bâle. (image d'illustration) Photo: IMAGO/Mandoga Media

ATS Agence télégraphique suisse

Une piétonne âgée de 90 ans est morte happée par un camion, jeudi matin à Bâle. Elle se trouvait sur un trottoir avec son déambulateur, lorsqu'elle a été percutée pour une raison encore inconnue. La chauffeuse du poids lourd, âgée de 21 ans, a dû se soumettre à un alcotest qui s'est révélé négatif.

L'accident mortel est survenu peu après 09h30 sur la place Wettstein, située dans le Petit-Bâle, sur la rive droite du Rhin. Une enquête a été ouverte pour en établir les causes et les circonstances, indique la police de Bâle-Ville qui a ordonné des prises de sang et d'urine de la jeune conductrice pour des analyses.