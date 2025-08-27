DE
Accident mortel
Deux victimes sur le lac de Zurich dans une collision entre bateaux

Une grave collision entre deux bateaux a fait deux morts mardi soir près d'Altendorf (SZ), dans la partie supérieure du lac de Zurich. Quatre autres personnes ont été légèrement blessées.
Publié: 13:06 heures
|
Dernière mise à jour: 13:21 heures
L'accident mortel est survenu dans la partie supérieure du lac de Zurich, au large d'Altendorf/SZ (archives).
L'accident mortel est survenu vers 22h20, indique la police schwyzoise mercredi. Un bateau piloté par un homme de 46 ans et transportant deux autres personnes naviguait en direction d'Altendorf, lorsqu'il a percuté un autre navire occupé par sept personnes.

Un homme de 36 ans et une femme encore non identifiée ont été tués sur le second bateau. Ils ont succombé sur place à leurs graves blessures. Les blessés légers ont été hospitalisés pour un contrôle. La police schwyzoise a ouvert une enquête.

