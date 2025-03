Accident en Argovie Un blessé dans une collision entre un train et un camion en Argovie

Un accident entre un camion et un train à Unterentfelden (AG) a fait un blessé mardi matin. Le conducteur du camion a été hospitalisé, tandis que la conductrice du train et les passagers sont indemnes. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de la collision.