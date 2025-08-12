DE
Accident de VTT
Un homme perd la vie après une chute à Lenzerheide (GR)

Un homme de 54 ans est décédé après un accident de VTT dans les Grisons. Blessé à la tête, il a succombé de ses blessures lundi à l'hôpital.
L'homme serait décédé après une chute de VTT. (Image symbolique)
Photo: Getty Images/Westend61
Un accident de VTT a Lenzerheide (GR) samedi a coûté la vie à un homme de 54 ans. Grièvement blessé à la tête, le vététiste a succombé lundi à l’hôpital.

L'homme descendait un parcours freeride dans la région de Scharmoin à Lenzerheide derrière un collègue, indique mardi la police grisonne. Il aurait fait une chute après un saut d'obstacle. Deux vététistes qui suivaient ont trouvé le malheureux sur la piste et lui ont prodigué les premiers soins. Les forces d'intervention de la Rega ont ensuite pris le relais et transporté le blessé à l'hôpital cantonal de Coire.

Hausse d'accidents en montagne

Les accidents mortels se sont multipliés le week-end dernier en montagne. Deux alpinistes ont perdu la vie en Valais, ainsi qu'un grimpeur, deux randonneurs et trois parapentistes outre-Sarine.

