Accident de la route
Un automobiliste de 19 ans renverse deux personnes à Glattbrugg (ZH)

Un accident tragiquea coûté la vie à deux piétons à Glattbrugg (ZH). Un automobiliste de 19 ans, roulant à vitesse excessive, a perdu le contrôle de son véhicule et percuté les victimes sur un trottoir. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes.
Publié: il y a 7 minutes
Écouter
La police cantonale de Zurich a informé d'un grave accident de la route à Glattbrugg. (Photo d'archives)
Photo: URS FLUEELER
ATS Agence télégraphique suisse

Jeudi, peu après 20 heures, un automobiliste de 19 ans a happé deux personnes lors d'un accident de la circulation à Glattbrugg (ZH). Elles ont été traînées sur plusieurs mètres et ont succombé à leurs blessures, a indiqué vendredi la police cantonale zurichoise. Selon les premiers éléments de l'enquête, le jeune homme de 19 ans roulait à une vitesse excessive, écrit la police cantonale zurichoise.

L'automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule et s'est retrouvé sur un trottoir où, selon les indications de la police, cinq personnes marchaient. L'automobiliste a percuté une femme de 70 ans et un homme de 29 ans. Ils sont décédés sur les lieux de l'accident.

Selon la police, aucune autre personne n'a été blessée. Outre le conducteur, quatre autres personnes âgées de 17 à 20 ans se trouvaient dans la voiture. Une procédure a été ouverte contre le Suisse de 19 ans, soupçonné d'avoir commis un délit au volant. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de l'accident.

