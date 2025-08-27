DE
Accident au lac de Constance
Un Autrichien de 27 ans perd la vie après s'être noyé

Un Autrichien de 27 ans est décédé lundi dans le lac de Constance, à Romanshorn. Repêché par un maître nageur et réanimé, il est décédé peu après son arrivée à l'hôpital. La police thurgovienne enquête sur les circonstances du drame.
Publié: 12:06 heures
Un homme est décédé après s'être baigné dans le lac de Constance. (Image d'illustration)
Photo: IMAGO/bodenseebilder.de
Un Autrichien de 27 ans a perdu la vie lundi après-midi en se baignant dans le lac de Constance, à Romanshorn (TG). Héliporté à l'hôpital, il y est décédé peu après.

Des baigneurs ont alerté le maître nageur des bains locaux après avoir vu le malheureux disparaître subitement dans l'eau. L'employé a alors repêché le jeune homme, l'a sorti de l'eau et l'a réanimé, avant que les secours n'arrivent, indique mercredi la police thurgovienne qui a ouvert une enquête.

