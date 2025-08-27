Un Autrichien de 27 ans est décédé lundi dans le lac de Constance, à Romanshorn. Repêché par un maître nageur et réanimé, il est décédé peu après son arrivée à l'hôpital. La police thurgovienne enquête sur les circonstances du drame.

Un Autrichien de 27 ans perd la vie après s'être noyé

Un homme est décédé après s'être baigné dans le lac de Constance. (Image d'illustration) Photo: IMAGO/bodenseebilder.de

ATS Agence télégraphique suisse

Un Autrichien de 27 ans a perdu la vie lundi après-midi en se baignant dans le lac de Constance, à Romanshorn (TG). Héliporté à l'hôpital, il y est décédé peu après.

Des baigneurs ont alerté le maître nageur des bains locaux après avoir vu le malheureux disparaître subitement dans l'eau. L'employé a alors repêché le jeune homme, l'a sorti de l'eau et l'a réanimé, avant que les secours n'arrivent, indique mercredi la police thurgovienne qui a ouvert une enquête.