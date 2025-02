Un problème de freinage systématique met en péril la sécurité ferroviaire

1/5 Le 10 août 2023, un train de marchandises a déraillé dans le tunnel du Gothard. Photo: keystone-sda.ch

Angela Rosser et Blicky IA

Un problème de freinage systématique sur les trains de marchandises pourrait à tout moment entraîner un accident grave, selon les révélations d'un rapport confidentiel. Selon la SRF, le Service suisse d'enquête de sécurité (SESE) fait état d'un «problème systématique» dans les systèmes de freinage de la plupart des wagons de marchandises.

Le rapport s'est penché sur l'accident du 10 août 2023 dans le tunnel de base du Saint-Gothard, au cours duquel un train de marchandises a déraillé à cause d'une roue brisée. L'analyse a révélé que toutes les roues du wagon accidenté «présentaient les mêmes caractéristiques de fissuration», même si certaines étaient plutôt nouvelles. Ces défauts sont causés par une surchauffe lorsque les freins ne sont pas complètement desserrés.

Des risques récurrents

Les experts sont inquiets face au risque de nouvelles roues cassées, et ce, sur presque tous les wagons de marchandises. Les raisons sont plus ou moins connues: des freins à sabot archaïques, des vitesses plus élevées et des sabots de frein modernes en composite qui diffusent moins bien la chaleur. Et pourtant, les prescriptions d'entretien n'ont pas été adaptées.

Hanspeter Hänni, ancien expert en sécurité de l'Office fédéral des transports, souligne: «Le rapport montre clairement que nous avons un problème systématique de maintenance et cela se répercute massivement sur la sécurité.»

Un danger permanent

Depuis la catastrophe du Gothard, 77 cas de fissures ont été découverts, selon le rapport du SESE, et dans dix cas, la roue était déjà cassée. Les experts exigent désormais des mesures urgentes telles que des détecteurs acoustiques et une adaptation des intervalles d'entretien.

L'Office fédéral des transports s'estime toutefois impuissant et renvoie à la nécessité d'obtenir des solutions européennes. Une intervention au Parlement visant à responsabiliser davantage les propriétaires de wagons a pourtant été rejetée.

Le danger demeure: une rupture de roue en pleine voie, dans un tunnel à circulation bidirectionnelle ou dans une gare pourrait à tout moment provoquer une catastrophe et faire de nombreuses victimes.