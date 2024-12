Les EPF triplent les taxes d'études pour les étudiants étrangers

Les étudiants déjà immatriculés au sein d'une EPF pourront terminer leur bachelor ou leur master avant que leurs taxes d'études ne soient triplées (image d'illustration). Photo: GAETAN BALLY

ATS Agence télégraphique suisse

Les étudiants étrangers dans les Ecoles polytechniques fédérales (EPF) verront leurs taxes augmenter à partir du semestre d'automne 2025. Celles-ci seront triplées, de 730 à 2190 francs. Une réglementation transitoire permettra aux étudiants déjà immatriculés au sein d'une EPF de terminer leur bachelor ou leur master avant que leurs taxes d'études ne soient triplées, précise vendredi le Conseil des EPF dans un communiqué.

En raison de la situation tendue des finances de la Confédération, l'enveloppe budgétaire à disposition du Domaine des EPF sera réduite ces prochaines années. Les hautes écoles doivent donc augmenter leurs recettes. Environ 60% des étudiants de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) sont étrangers, et 40% de ceux de l'EPF de Zurich. Les étudiants étrangers titulaires d'une maturité suisse ne seraient pas concernés par cette hausse.

Critiques des associations d'étudiants

Les associations d'étudiants de l'EPFZ (VSETH) et de l'EPFL (AGEPoly) avaient indiqué durant l'été rejeter catégoriquement ces mesures. Les étudiants disposent de ressources financières relativement faibles. On ne peut pas s'attendre à ce qu'ils remplissent les trous du budget des EPF avec leurs taxes, avaient-elles dénoncé.

Selon elles, les étudiants devraient être sélectionnés en fonction de leurs capacités et de leur potentiel et non de leur situation financière. Avec cette décision, le Conseil des EPF assure tenir compte de la volonté clairement exprimée par le Parlement fédéral. Il a proposé une solution «susceptible d'être rapidement mise en œuvre».

Des précédents

Certaines universités de Suisse font déjà une différence dans les taxes pour les étudiants indigènes et étrangers. C'est notamment le cas à St-Gall, où un Suisse paie 1229 francs par semestre, contre 3129 francs pour un étranger.

Le Grand Conseil bernois a lui aussi décidé cette semaine de tripler les taxes des étudiants étrangers dans les hautes écoles du canton. Pour les étudiants suisses, la hausse ne sera que de 100 francs.

La question des taxes universitaires figure aussi à l'agenda des négociations entre la Suisse et l'Union européenne. Selon les informations de divers médias, Bruxelles serait prête à discuter d'une clause de sauvegarde en matière d'immigration à condition que la Confédération place les étudiants suisses et européens sur un pied d'égalité concernant les taxes.