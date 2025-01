Pincé avec des objets de luxe en peau d'animaux exotiques

Le montant de la marchandise est estimé à 25'000 euros. Photo: Guardia di finanza

ATS Agence télégraphique suisse

Les autorités italiennes ont arrêté et inculpé un homme venu de Suisse au volant d'une voiture remplie d'objets de luxe fabriqués à partir de peaux d'animaux exotiques, dont certains sont protégés. Le montant de la marchandise est estimé à 25'000 euros.

Le jeune homme de 26 ans, résidant en Suisse, a été contrôlé à Uggiate con Ronago, une commune de la province de Côme, a rapporté lundi l'agence italienne adnkronos. Arrêté par les membres de la Garde des finances de Ponte Chiasso, il a affirmé n'avoir rien à déclarer. Mais sa voiture était remplie de boîtes contenant divers accessoires vestimentaires, vraisemblablement réalisés à partir de peaux d'animaux exotiques par «une entreprise suisse renommée opérant dans le secteur du luxe», écrit l'agence.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Au total, les douaniers ont découvert 22 sacs, 28 ceintures et une trentaine de paires de chaussures pour une valeur totale d'environ 25'000 euros. Des analyses ont par la suite montré que la marchandise avait été réalisée avec des peaux d'espèces protégées comme l'alligator d'Amérique, le python birman, le python réticulé ou le crocodile du Nil.

Le suspect avait d'abord effectué les démarches douanières pour exporter la marchandise d'Italie vers la Suisse. Puis, en l'absence de documents valables, il avait tenté de la réintroduire sur le territoire de l'UE par un passage mineur non surveillé. Les enquêteurs pensent que cette manoeuvre visait à échapper au paiement de la TVA et aux contrôles pour la protection de la faune et de la flore protégée. Le jeune homme a été dénoncé au parquet de Côme et la marchandise a été saisie.