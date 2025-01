Une Lamborghini a pris feu dans un garage souterrain à Zufikon (AG) la nuit du Nouvel An, endommageant 75 voitures. Plus de 100 pompiers ont été mobilisés pour maîtriser l'incendie qui a aussi endommagé le toit en béton.

Une Lamborghini en feu cause de gros dégâts dans un garage souterrain

La Lamborghini a été démolie. Photo: Kantonspolizei Aargau

ATS Agence télégraphique suisse

Une Lamborghini a pris feu dans un garage souterrain à Zufikon (AG) dans la nuit de la St-Sylvestre, provoquant d'importants dégagements de fumée qui ont endommagé pas moins de 75 voitures. Plus d'une centaine de pompiers ont dû intervenir. Le feu a pris dans le garage d'un lotissement. Les habitants ont constaté un dégagement de fumée en fin de soirée et ont donné l'alerte, indique mercredi la police argovienne. A l'arrivée des pompiers, le garage était empli de fumée.

En cause, une Lamborghini qui a pris feu, pour une raison que l'enquête devra élucider. Le véhicule a été entièrement détruit, et la fumée ainsi que la suie ont provoqué des dommages sur des dizaines d'autres véhicules. La forte chaleur a également endommagé le toit en béton. Plus de cent pompiers ont été mobilisés pendant plusieurs heures pour maîtriser le sinistre.