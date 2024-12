La Poste suisse bat un nouveau record avec 7,5 millions de colis distribués pendant le Black Friday et le Cyber Monday. C'est 500'000 de plus qu'en 2023.

La Poste a battu un record de livraison de colis cette année pour le Black Friday. Photo: MARTIAL TREZZINI

ATS Agence télégraphique suisse

La Poste a distribué un total de 7,5 millions de paquets lors de la semaine promotionnelle du Black Friday et du Cyber Monday. C'est près de 500'000 colis de plus que pendant la même période en 2023, ce qui constitue un nouveau record.

Le Black Friday et le Cyber Monday ont lancé le début de la haute saison pour les quelque 19'000 collaborateurs de La Poste, a annoncé vendredi le géant jaune dans un communiqué.

350 tournées en plus

La Poste a pris de nombreuses mesures pour que tous les cadeaux arrivent à temps à Noël. Les facteurs effectuent actuellement plus de 350 tournées supplémentaires. En outre, environ 500 collaborateurs temporaires supplémentaires sont venus prêter main forte au personnel, en particulier dans les centres de tri.

En outre, les employés de La Poste trient et dédouanent les envois également les samedis, poursuit le communiqué. Les bandes transporteuses des trois plus grands centres de colis – Härkingen dans le canton de Soleure, Daillens dans le canton de Vaud, et Frauenfeld en Thurgovie – tournent pendant 22 heures au lieu de 18 heures.