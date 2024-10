L'écoquartier des Plaines-du-Loup a été inauguré en 2022. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Une nouvelle école secondaire de 33 classes sera réalisée au Vélodrome dans l'écoquartier des Plaines-du-Loup. Elle ouvrira ses portes pour la rentrée scolaire 2029. Le projet «Piano Nobile» conçu par le bureau Itten + Brechbühl SA, ainsi que Monod Piguet et Associés ingénieurs conseils a remporté le concours d’architecture.

Le projet lauréat a convaincu par la parfaite intégration du bâtiment dans son environnement. Simple volume compact et unitaire, il s'élèvera entre les arbres du parc du Vélodrome, a annoncé la Ville de Lausanne mercredi dans un communiqué. «Piano Nobile» ainsi que les autres projets présentés pour le concours sont à découvrir au Forum d'architectures Lausanne jusqu'au 8 novembre.

Pour le reste, les constructions du premier secteur de l'écoquartier des Plaines-du-Loup arrivent à terme et accueillent désormais plus de 2500 habitants. La réalisation du deuxième secteur, «Plaines-du-Loup Vélodrome», se précise. Outre l'école, cette nouvelle étape prévoit la construction de quelque 1200 logements, bureaux et commerces. L'appel d'offres à investisseurs sera lancé prochainement.