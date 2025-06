La Confédération lance un plan d'action 2025-2029 pour mieux prévenir les infections dans les EMS. Basée sur une enquête nationale, il propose six mesures clés et vise à renforcer la prévention des infections urinaires, respiratoires et cutanées, fréquentes en Suisse.

Le plan d'action de la Confédération tire en partie des leçons de la pandémie de Covid-19. (Image d'illustration). Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

La Confédération veut mieux combattre les infections dans les établissements médico-sociaux (EMS) grâce à un plan d'action. Les infections les plus fréquentes en Suisse sont les infections urinaires, respiratoires et celles de la peau ou des tissus mous.

Ce plan d'action, qui couvre la période 2025 à 2029, regroupe six paquets de mesures. Il vise à sensibiliser tous les acteurs concernés à l'importance de la prévention et du contrôle des infections dans les EMS, et à promouvoir la mise en œuvre systématique des mesures, indique mercredi l'Office fédéral de la santé publique (OFSP).

Enquête nationale

La première enquête nationale de prévalence fait partie de ce plan d’action. Elle s’est déroulée en septembre dernier dans 94 EMS en Suisse, comptant au total 7'244 résidents. Les résultats montrent que 2,3% des résidents souffraient d’une infection, tandis que 2,6% recevaient un traitement antibiotique, ce qui correspond à la moyenne européenne.

Selon l'OFSP, les infections les plus fréquentes en Suisse étaient les infections urinaires (44%), suivies des infections respiratoires (15%) et des infections de la peau/des tissus mous (15%). La présence d'un cathéter urinaire étant le principal facteur de risque d'infections associées aux soins. Les résultats de cette enquête seront pris en compte dans la définition des priorités pour l'élaboration des recommandations de prévention et de contrôle des infections pour les EMS.

Ce plan d'action a été réalisé conjointement par l'OFSP, la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) et l'association professionnelle Curaviva. Il tire également les leçons de la pandémie de Covid-19.