Les Vert'libéraux soutiennent l'initiative pour un congé familial

Les Verts et les Vert'libéraux lancent une initiative pour un congé familial de 18 semaines par parent. La récolte des signatures débutera le 2 avril. Cette proposition vise à remplacer l'assurance maternité et le congé paternité actuels.

Les délégués du PVL, réunis à Thoune (BE), ont soutenu l'initiative qui vise à "contrecarrer la pénurie de main-d'oeuvre". Photo: PETER SCHNEIDER

ATS Agence télégraphique suisse

Les Vert-e-s et les Vert'libéraux ont décidé samedi de lancer l'initiative qui exige un congé familial de 18 semaines pour chacun des parents. La récolte des signatures débutera le 2 avril.

Réunis en assemblée des délégués à Peseux (NE), les Vert-e-s ont adopté le texte par 108 voix contre 5 et 8 abstentions, après des débats nourris. Il fallait les deux tiers des voix pour que la démarche soit acceptée.

Le texte prévoit de remplacer l'assurance maternité et le congé paternité par un congé familial de 18 semaines pour chaque parent. Ce congé est non transmissible et doit être pris successivement. Quatre semaines peuvent être prises en même temps.

Dépasser le modèle traditionnel

Pour les Vert-e-s, les congés prévus actuellement sont totalement insuffisants pour accueillir un nouveau-né. Un congé de 18 semaines pour chaque parent permettrait d'établir une répartition équitable des soins et des responsabilités envers le nouveau-né.

«Nous devons poser les bases d'une politique familiale moderne. Une politique familiale qui dépasse le modèle traditionnel», a déclaré la présidente du parti Lisa Mazzone.

Lors des débats, certaines voix se sont élevées pour regretter que l'initiative n'aille pas assez loin. Mais pour la très grande majorité des délégués, il faut aller de l'avant et poser ce jalon dans la politique en faveur de l'égalité.

«Nous avons proposé quelque chose qui était possible d'atteindre sinon nous aurions encore dû attendre des dizaines d'années», a ainsi argumenté la conseillère nationale vaudoise Léonore Porchet.

Contre la pénurie de main-d'oeuvre

Autre argument avancé par les partisans de l'initiative: un congé parental paritaire permettrait aux mères d'être plus nombreuses à reprendre leur vie professionnelle. Ce texte permettrait donc de lutter contre la pénurie de main-d'oeuvre.

Un argument qui a aussi fait mouche auprès des délégués des Vert'libéraux réunis à Thoune (BE). Cette initiative «est un investissement dans notre avenir, car des études démontrent que l'introduction d'un congé familial paritaire est rentable pour la Suisse», a souligné la conseillère nationale Kathrin Bertschy, présidente de l'alliance des organisations féminines alliance-f.

Selon elle, un tel congé permet aux femmes de revenir plus rapidement et à un taux d'activité plus élevé sur le marché du travail. «Cela permet de contrecarrer la pénurie croissante de main-d'œuvre», a ajouté la Bernoise.

Bon pour les PME

L'initiative met aussi les PME sur un pied d'égalité avec les grandes multinationales, souligne l'entrepreneur PVL Philippe Kühni. Actuellement les petites et moyennes entreprises ne peuvent pas proposer à leurs employés un congé supérieur au minimum légal.

«En ces temps de pénurie de personnel, il est crucial que tout le monde soit logé à la même enseigne, particulièrement pour les PME et les régions plutôt rurales», a-t-il dit. Les PME ont aussi tout avantage de voir les mères, qui bénéficient d'une excellente formation, revenir si possible au travail à un taux d'occupation élevé.

Payé par les APG

Ce modèle d'assurance s'inspirerait de l'assurance maternité. Le congé serait donc payé par les allocations pertes de gain (APG). Afin que les revenus les plus bas n'y renoncent pas pour des raisons financières, ces salaires devraient être compensés à 100%.

Pour le président du PVL Jürg Grossen, «les dépenses dues au congé additionnel sont, à moyen terme, compensées par les recettes fiscales et les contributions sociales générées par l'augmentation du taux d’activité résultant de l’initiative». A ses yeux, «le congé familial en vaut la peine, pour l’économie et la société».

L'alliance à l'origine de l'initiative regroupe des membres du Centre, des Vert-e-s, du PVL, d'Alliance F et de Travail.Suisse. Les Vert-e-s ont indiqué que le Parti socialiste, qui n'a pas rejoint l'alliance, a envoyé des signaux positifs. Le PS devrait aborder ce thème lors de son prochain Congrès en février à Brigue (VS).