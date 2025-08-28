DE
Genève accueillera les deuxièmes plus hautes tours de Suisse d'ici à 2035

Genève s'apprête à transformer son horizon avec deux gratte-ciel de plus de 170 mètres dans le quartier PAV. Le Conseil d'Etat a donné son feu vert, ouvrant la voie à un concours d'architecture en décembre pour ces tours multifonctionnelles.
Le Conseil d'Etat a approuvé mercredi les accords de planification pour la construction de deux tours de 170 et 175 mètres à Genève.
Photo: Peter Stein
ATS Agence télégraphique suisse

Une nouvelle étape a été franchie mercredi à Genève, devant mener à la construction de deux tours de 170 et 175 mètres de haut dans le périmètre du PAV (Praille-Acacias-Vernets). Le Conseil d'Etat a annoncé avoir validé les accords de planification concernant les deux bâtiments. Ce feu vert ouvre la voie au lancement d'un concours d'architecture en décembre prochain.

Ces tours seront ouvertes au public. Des terrasses panoramiques seront aménagées à leur sommet. De grands halls permettront de se divertir et les lieux accueilleront des commerces, des services et des équipements publics et culturels. Les tours offriront également différents types de logements.

Juste après Bâle

Le projet des deux tours fait l'objet d'accord de développement entre la Fondation PAV et des investisseurs privés. Après le concours d'architecture, le canton devra s'atteler à l'élaboration des plans localisés de quartier (PLQ) 3 et 4 de la zone dite de l'Etoile. L'arrivée de ses tours devrait être prévue pour 2035, d'après «20minutes».

Les deux futurs gratte-ciel se distinguent par leur hauteur exceptionnelle pour Genève. Ils seront érigés dans un périmètre comprenant une trentaine de bâtiments de 60 à 120 mètres de haut. Le plus haut bâtiment de Suisse se trouve à Bâle. Il s'agit de la tour Roche 2, qui culmine à 205 mètres de hauteur.

