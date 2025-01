1/6 Au Palais des Congrès de Bienne, des imams monteront sur scène. Photo: Keystone

Lino Schaeren

«Se préparer ensemble pour le Ramadan en mars»: c'est sous ce slogan qu'aura lieu samedi prochain un congrès musulman au Palais des Congrès de Bienne. Environ 1000 invités répondront présents pour écouter les discours de prédicateurs venus de Grande-Bretagne, d'Allemagne et de France.

Or, certains d'entre eux sont controversés: l'orateur le plus célèbre est Shoaib Hussain, une star parmi les prédicateurs sur Internet en Europe. Sous le nom de «The Sunnah Guy», cet influenceur islamique atteint deux millions d'abonnés rien que sur Instagram. Cet «entrepreneur médiatique» et «travailleur pour la jeunesse» d'origine pakistanaise est un exemple parfait du phénomène de plus en plus répandu des prédicateurs sur Internet, qui propagent une vision conservatrice du monde.

Liens avec les Frères musulmans?

A Bienne, Shoaib Hussain partage la scène avec l'Allemand Ferid Heider. L'imam de Berlin s'engage publiquement pour la tolérance et l'intégration. Mais il est également actif dans des mosquées et des institutions qui ont fait l'objet de rapports du service de protection de la Constitution en raison de leurs liens présumés avec les Frères musulmans.

Ferid Heider est aussi intervenu à l'Institut européen des sciences humaines de Francfort-sur-le-Main, en Allemagne, qui servirait de pépinière pour les fonctionnaires des Frères musulmans, selon les services de protection de la Constitution. Les Frères musulmans poursuivent un agenda visant à imposer la charia et à créer un Etat islamique. Le Hamas est issu de ce mouvement. Toutefois, Ferid Heider a toujours nié avec véhémence avoir un quelconque lien avec les Frères musulmans.

Il en va de même pour Mohamed Matar, le deuxième prédicateur allemand qui doit intervenir cette semaine à Bienne. Mohamed Matar travaille entre autres comme aumônier pour les jeunes dans l'environnement de la mosquée Dar-Assalam de Neukölln, qui est surveillée par le service de protection de la Constitution de Berlin en raison de ses liens avec les Frères musulmans. En 2017, une apparition de Mohamed Matar lors de la cérémonie officielle de commémoration de l'attentat islamiste sur le marché de Noël de Berlin avait suscité l'indignation. Il avait été invité par l'Eglise protestante. A cela s'est ajouté le fait que Mohamed Matar a glorifié sur les réseaux sociaux une kamikaze palestinienne tuée par des policiers. Le prédicateur s'est excusé par la suite en expliquant qu'il n'avait pas réalisé que l'adolescente était une terroriste.

Des prédicateurs résidant en Suisse aussi présents

Outre les prédicateurs venus de l'étranger, le Palais des Congrès de Bienne accueille également Samir Radouan Jelassi, un leader religieux controversé résidant en Suisse. L'imam de Lugano (TI) a fait parler de lui il y a quelques années, car la nationalité suisse lui avait été refusée. Alors que la commune de Lugano avait encore donné son accord à la naturalisation du Tunisien, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) lui a empêché d'obtenir le passeport rouge.

Le Service de renseignement de la Confédération avait mis en garde le SEM contre les contacts de Samir Radouan Jelassi avec des extrémistes, l'imam représentant «à la longue un risque pour la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse». Samir Radouan Jelassi a alors déposé plainte contre des collaborateurs du service de renseignement et a déclaré devant les médias n'avoir aucun lien avec des militants islamistes.

Mettre l'accent sur «les avantages du jeûne, de la prière, de la communauté et du don»

L'événement de Bienne est piloté par une entité qui s'occupe entre autres d'organiser des pèlerinages: Swiss Muslim Travel. L'identité de l'organisation n'est pas claire. Il s'agit d'un groupe de «jeunes musulmans ambitieux, passionnés de voyages», nous dit-on. L'événement s'adresse également à tous ceux qui souhaitent vivre le sentiment d'appartenance à une communauté comme lors d'un pèlerinage, mais qui ne peuvent pas se le permettre.

Swiss Muslim Travel souligne que l'événement ne poursuit aucun objectif politique ou idéologique et que toutes les personnes intéressées par le Ramadan sont les bienvenues, indépendamment de leur âge, de leur origine ou de leur confession. L'accent est mis sur «les avantages du jeûne, de la prière, de la communauté et du don». La proximité de certains orateurs avec les Frères musulmans surprend les organisateurs, leurs propres recherches n'ayant révélé aucun indice en ce sens.

La manifestation sera surveillée de près

Ce qui dérange, c'est que le Palais des Congrès dans lequel se déroule la manifestation appartient à la ville de Bienne. Pourquoi les pouvoirs publics préparent-ils une grande scène pour un tel événement? Le chancelier municipal Julien Steiner affirme que les autorités sont tenues de garantir la liberté d'opinion et de réunion, tant que l'ordre public n'est pas menacé.

Pour l'événement du 1er février, les autorités de sécurité auraient donné leur feu vert. La manifestation sera toutefois surveillée de près, indique-t-on du côté de la ville. En cas d'infraction au droit en vigueur, qui interdit les propos racistes, antisémites et homophobes, une plainte pénale sera déposée contre les organisateurs.