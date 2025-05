L'attente est particulièrement longue pour les personnes roulant depuis le Tessin. (Archives) Photo: URS FLUEELER

ATS Agence télégraphique suisse

Après Pâques, ça bouchonne à nouveau au Gothard: plus de 10 kilomètres de voitures sont accumulés en direction du nord, en ce début de samedi après-midi. Le TCS recommande aux voyageurs en direction de Zurich d'emprunter des itinéraires alternatifs via l'A13 et le tunnel du San Bernardino.

Les bouchons sont moins conséquents en direction du sud. Une file de quatre kilomètres a été enregistrée entre Amstef et Göschenen (UR). L'attente est de 40 minutes.