Carlos Alcaraz s'est qualifié pour les quarts de l'US Open en battant Tommy Paul 6-4 6-3 6-4. L'Espagnol, tenant du titre, signe sa 18e victoire consécutive en Grand Chelem et semble retrouver son meilleur niveau.

Alcaraz monte en puissance à New York et file en quarts de l'US Open

Alcaraz monte en puissance à New York et file en quarts de l'US Open

ATS Agence télégraphique suisse

Tenant du titre, le no 3 mondial Carlos Alcaraz a dominé dimanche l'Américain Tommy Paul (ATP 21) 6-4 6-3 6-4 pour rejoindre les quarts de finale de l'US Open. L'Espagnol monte en puissance à New York.

Ce match face à un joueur aux portes du top 20, après trois tours face à des adversaires plus modestes, avait valeur de test pour l'Espagnol de 23 ans, qui dispute à Flushing Meadows son premier tournoi depuis une blessure au poignet droit contractée en avril. La première manche a été très disputée jusqu'à 5-4, quand le septuple lauréat en Grand Chelem s'est offert trois balles de set sur le service de Paul, convertissant la deuxième.

Contre Shelton ou Tsitsipas

L'ex-no 1 mondial, qui semble retrouver la fulgurance de son jeu, l'a encore montré dans le deuxième set avec un foudroyant coup droit croisé à 1-0 flashé à plus de 160 km/h juste avant de breaker l'Américain. Le Murcien a encore très vite pris l'avantage dans le troisième set, après une belle défense au filet qui a contraint Paul à commettre la faute. L'Espagnol a ensuite conclu tranquillement la rencontre sur un service gagnant en 2h21.

La tête de série no 2 du tournoi affrontera au prochain tour l'Américain Ben Shelton (ATP 8), titré au Masters 1000 de Montréal cet été, ou le Grec Stefanos Tsitsipas, tombeur de deux joueurs du top 20 (Arthur Fils et Jiri Lehecka) aux tours précédents.

Vainqueur du dernier US Open, de l'Open d'Australie en janvier avant de manquer Roland-Garros et Wimbledon à cause de sa blessure, Alcaraz a aligné dimanche une 18e victoire d'affilée en Grand Chelem, la meilleure série de sa carrière même s'il reste loin du record de Novak Djokovic (30 victoires de suite entre Wimbledon 2015 et 2016).