Novak Djokovic pour une revanche face à Jannik Sinner

Novak Djokovic (ATP 6) a rejoint le no 1 mondial Jannik Sinner en demi-finale de Wimbledon. Le septuple vainqueur du tournoi a battu en quatre sets Flavio Cobolli (ATP 24).

Novak Djokovic à terre, mais vainqueur au final. Photo: Tolga Akmen

ATS Agence télégraphique suisse

Comme au tour précédent contre Alex De Minaur (ATP 11), le Serbe de 38 ans a laissé échapper une manche, mais il s'est finalement imposé 6-7 (6/8) 6-2 7-5 6-4 sur le Central contre le Florentin de 23 ans.

Sur sa deuxième balle de match, Djokovic a néanmoins fait une mauvaise chute et s'est tordu de douleur quelques instants sur le court avant de se relever et de conclure le match quelques instants plus tard.

En quête d'un 25e titre record en Grand Chelem, Novak Djokovic jouera en demi-finale contre l'actuel patron du circuit Jannik Sinner, qualifié plus tôt dans l'après-midi.

Les deux hommes se sont déjà rencontrés en demi-finale de Roland-Garros début juin, et Sinner s'était imposé en trois sets.

Sinner mène cinq victoires à quatre dans ses duels avec Djokovic, mais a perdu ses deux seules confrontations sur gazon contre le Serbe, en quarts de finale de Wimbledon en 2022 et en demi-finale l'année suivante.