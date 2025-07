Novak Djokovic s'amuse avec Roger Federer à Wimbledon

Le meilleur tennisman de tous les temps a de l'humour, en plus! Photo: CameraSport via Getty Images

Le clin d’œil est savoureux, presque moqueur. Après sa victoire en huitième de finale contre Alex de Minaur, Novak Djokovic a lâché une petite phrase qui a fait sourire tout le Centre Court: «C’est probablement la première fois qu’il me regarde jouer et que je gagne le match.»

Le «il» en question, c’est évidemment Roger Federer, assis au premier rang de la Royal Box aux côtés de son épouse Mirka. Un Federer témoin d’une scène familière: le Serbe qui commence par vaciller, puis qui terrasse son adversaire.

Novak Djokovic (ATP 6) a surmonté un premier set désastreux pour s’imposer 1-6 6-4 6-4 6-4 contre l’Australien. À 38 ans, il atteint pour la 16e fois les quarts de finale de Wimbledon, avec en ligne de mire un huitième sacre et un 25e titre du Grand Chelem. Personne ne peut rivaliser. Pas même Roger Federer, dont les huit couronnes londoniennes restent la dernière forteresse encore debout face à l’ogre serbe.

Les deux hommes se sont affrontés 50 fois, dont quatre fois en finale à Wimbledon. Novak Djokovic en a remporté trois, toutes douloureuses pour le Suisse, dont celle mythique de 2019, au tie-break du cinquième set après avoir sauvé deux balles de match. L’héritage est cruel pour les fans de Federer mais limpide et objectif: Novak Djokovic est le plus grand. Le plus titré, le plus constant, le plus féroce. Et maintenant, le plus vieux à jouer à ce niveau-là.

Voir Federer applaudir depuis les tribunes n’avait rien d’anodin. C’était une image forte, celle du roi déchu regardant le nouveau maître du royaume poursuivre son règne. «C’était spécial pour moi. Roger est une légende de notre sport. Il a marqué Wimbledon de son empreinte, mais je suis très heureux d’avoir gagné devant lui», a encore confié Novak Djokovic après le match.

À Londres, le Serbe a remporté 43 de ses 45 derniers matches. Ses deux seules défaites récentes? Les finales 2023 et 2024 contre Carlos Alcaraz. Peut-être le prochain à s’asseoir dans la Royal Box..,