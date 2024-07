Novak Djokovic rejoint Carlos Alcaraz en finale à Wimbledon

Djokovic défiera Alcaraz en finale à Wimbledon, comme l'an dernier

ATS Agence télégraphique suisse

Novak Djokovic (37 ans) jouera donc sa 139e finale sur le circuit principal - mais la première d'une année jusqu'ici compliquée pour lui -, la 37e en Grand Chelem et la 10e sur le gazon londonien. Il vise un huitième sacre à Wimbledon, qui lui permettrait d'égaler le record de l'ancien maître des lieux Roger Federer.

«Nole», qui semble ne plus souffrir de son genou droit récemment opéré, sera une nouvelle fois sous pression dimanche. Les opportunités d'effacer l'Australienne Margaret Court et de devenir le seul détenteur du record de titres du Grand Chelem (24 jusqu'ici) se feront forcément de plus en plus rares.

Vendredi, Novak Djokovic s'en est sorti en trois sets, mais sans livrer un grand match. Lorenzo Musetti (ATP 25), qui disputait sa première demi-finale de Grand Chelem, lui a rendu la vie difficile. Jouant sans complexe, il a ainsi signé le break d'entrée dans la deuxième manche avant de mener 3-1.

Mais Djokovic a su, comme souvent, serrer sa garde dans les moments décisifs. Il a ainsi conclu la première manche sur un break, après avoir gâché deux balles de set sur son service à 5-3. Et après avoir survolé les débats dans le jeu décisif de la deuxième manche, il a enfoncé le clou avec un break réussi d'entrée de troisième set.