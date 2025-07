La demi-finale de Wimbledon sera l'occasion d'une revanche entre Belinda Bencic et Iga Swiatek, qui se sont déjà affrontées au même endroit en 2023. La Polonaise a beaucoup de respect pour le retour de la Suissesse après sa grossesse.

1/7 Belinda Bencic atteint pour la première fois les demi-finales de Wimbledon, et ce seulement 15 mois après sa grossesse. Photo: IMAGO/News Licensing

Carlo Steiner

Belinda Bencic signe un retour éclatant parmi l’élite du tennis mondial après sa pause maternité. La Saint-Galloise brille à Wimbledon et se qualifie pour la première fois de sa carrière en demi-finale du prestigieux tournoi sur gazon, après sa victoire face à la jeune Mirra Andreeva (18 ans, WTA 7). Quinze mois seulement après la naissance de sa fille Bella, cette performance suscite même le respect de sa future adversaire.

«J’ai énormément de respect pour elle. Je n’imagine même pas à quel point cela doit être difficile de revenir après une grossesse», a déclaré Iga Swiatek (24 ans, WTA 4) après sa propre victoire en quart de finale face à Ludmilla Samsonova (26 ans, WTA 19). «Je n’ai jamais douté de sa capacité à revenir à ce niveau.»

Les deux joueuses s’étaient déjà entraînées ensemble en début d’année, lors de la United Cup à Perth, en Australie. «Elle avait déjà l’air prête à retrouver le rythme», souligne la Polonaise.

Belinda Bencic avait manqué des balles de match en 2023

Ce jeudi (dès 16h30), Belinda Bencic et Iga Swiatek croiseront le fer pour la cinquième fois. Jusqu’ici, l’avantage est à la Polonaise (3-1). Ce sera également sa première apparition dans le dernier carré à Wimbledon, elle qui compte déjà cinq titres du Grand Chelem.

Leur dernier affrontement remonte à deux ans, déjà sur le gazon londonien. En 2023, alors numéro 1 mondiale, Iga Swiatek s’était imposée au terme d’un duel épique, décrochant au passage son premier quart de finale à Wimbledon. Après avoir perdu le premier set, la Polonaise avait sauvé deux balles de match à 5-6 dans le deuxième, qu’elle a finalement remporté au tie-break. Elle avait fini par l’emporter après 3h04 de combat.

Belinda Bencic aborde cette demi-finale avec envie. «Nous avons déjà disputé de bons matches ensemble. C’est évidemment une joueuse exceptionnelle. Je me réjouis de l’affronter à nouveau et j’espère être parfaitement prête», a-t-elle confié après son quart de finale. Iga Swiatek s’attend aussi à une opposition relevée: «Son style de jeu convient parfaitement au gazon. Elle semble en pleine forme et joue très bien.»