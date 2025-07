Novak Djokovic déroule et efface un record de Roger Federer

Novak Djokvoic a déroulé. Photo: Getty Images

En quête d'un 25e titre record en Grand Chelem à 38 ans, Djokovic a écarté Evans 6-3, 6-2, 6-0. Le No 6 mondial affrontera au troisième tour son compatriote serbe Miomir Kecmanovic (ATP 49), tombeur du Néerlandais Jesper de Jong en quatre manches. C'est la 99e victoire à Wimbledon pour Djokovic, lauréat à sept reprises de l'historique levée britannique du Grand Chelem et défait ici-même l'an dernier en finale par l'Espagnol Carlos Alcaraz.

Sur le chemin d'un huitième titre, qui le verrait égaler au panthéon le roi du gazon Roger Federer, «Djoko» n'a fait qu'une bouchée du Britannique de 35 ans, avalé en 1h47. Avant ce jeudi, Evans avait pourtant gagné la seule confrontation face à l'homme aux 100 titres ATP, à Monte-Carlo en 2021. Le Serbe a eu besoin de moins de deux heures pour atteindre le troisième tour à Church Road. Il est présent ce stade de la compétition pour la 19e fois et détient désormais seul ce record. Il le partageait jusqu'ici avec Roger Federer.

Dans le tableau féminin, la Polonaise Iga Swiatek (WTA 4), n'a pas tremblé face à l'Américaine Caty McNally, ex-no 11 mondiale retombée au 208e rang. A la différence de la finaliste sortante, l'Italienne Jasmine Paolini, battue mercredi, et des autres membres du top 10 éliminées prématurément (Gauff, Pegula, Qinwen et Badosa), Swiatek a répondu présent - après un départ poussif cependant. Après avoir lâché le premier set 5-7, elle a déroulé lors des suivants 6-2, 6-1, ne laissant plus que des miettes à l'Américaine et concluant sur son cinquième ace en 2h25.

La tenante du titre Barbora Krejcikova a elle aussi eu besoin de trois manches pour s'imposer. La Tchèque de 29 ans, à la carrière contrariée par les blessures, a dominé l'Américaine Caroline Dolehide 6-4, 3-6, 6-2.