Une légende du foot fait ses débuts en Tennis

1/7 Diego Forlán s'apprête à vivre une grande première. Photo: AFP

Ramona Bieri

Diego Forlán est une légende en Uruguay. Il a disputé 112 matches avec l'équipe nationale de football de 2002 à 2014. En club, il a évolué notamment pour Manchester United, Villarreal ou l'Inter. Il a été champion d'Angleterre, a remporté la Copa America et l'Europa League. Il en outre été élu meilleur joueur du tournoi lors de la Coupe du monde 2010. En 2019, il a raccroché les crampons à l'âge de 40 ans.

Mais il ne peut pas se passer de sport. À 45 ans, il s'est trouvé une nouvelle passion: le tennis. En réalité, ce sport l'attire depuis toujours. Mais depuis sa retraite, il prend régulièrement sa raquette, participe à des tournois amateurs et évolue sur le circuit senior. On lui prêtait déjà un certain talent pour la balle jaune lorsqu'il était jeune.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Désormais, Diego Forlán s'apprête à vivre une étape importante dans sa carrière de tennisman. La semaine prochaine, il disputera son premier tournoi professionnel. Diego Forlán participera au tournoi Challenger de Montevideo, la capitale de l'Uruguay. «J'en profite comme un petit garçon», a-t-il confié à la veille du tournoi. «Et le privilège de pouvoir jouer un tournoi professionnel est un luxe.»

En double avec le 103e mondial

L'Uruguayen ne fera toutefois pas ses débuts en simple. Il jouera en double aux côtés de Federico Coria. L'Argentin est actuellement 103e mondial en simple. Il est le frère cadet de Guillermo Coria, ancien joueur du top 10 et finaliste de Roland Garros en 2004.

Diego Forlan jouera sans pression: «Je n'ai rien à prouver à personne», explique-t-il. «J'essaie de me préparer le mieux possible, mais je suis conscient que je ne suis pas au même niveau que les joueurs professionnels.» L'ancien footballeur profite simplement de pratiquer un sport qu'il aime. L'avenir nous dira s'il réussira tout de même ses débuts professionnels.